Володин рассказал, что обновление Госдумы составит 48,5% от общего числа депутатов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Госдума восьмого созыва будет на 48,5% состоять из новых депутатов по сравнению с предыдущим созывом. Об этом в четверг журналистам сообщил спикер палаты седьмого созыва Вячеслав Володин.

"Из 450 депутатов 51,5% были депутатами к моменту завершения работы седьмого созыва", - сказал Володин, уточнив, что 232 депутата от избранных в восьмой созыв имели мандат к концу полномочий созыва седьмого. Таким образом, по его словам, обновление составило 48,5%.

По словам спикера, "тренд в обновлении" задает "Единая Россия". Ее фракция в новом созыве также обновится на 48,5%. 167 человек, которые войдут в новую фракцию единороссов, были депутатами в конце работы седьмого созыва.

У КПРФ обновление составило 40,4% (34 избранных депутата из 57 были в прошлом созыве), у ЛДПР - 33,3% (14 из 21), у "Справедливой России - Патриотов - За правду" - 51,9% (в седьмом созыве 13 человек из 27 были депутатами).

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.