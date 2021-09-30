МИД России заявил, что Москва заинтересована в работе с ЕС в духе прагматизма

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Россия и ЕС вряд ли в ближайшем будущем смогут наладить отношения, но Москва заинтересована в работе с Брюсселем в духе прагматизма. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Говоря о стабильности и предсказуемости в отношениях с Евросоюзом, имеем в виду в более широком плане важность восстановления в нашем диалоге приоритета равноправного и созидательного сотрудничества, нацеленного на реализацию долгосрочных интересов наших стран и народов. Разумеется, мы едва ли в скором будущем сможем вернуться к "бизнесу как обычно", слишком тяжелым стал кризис доверия, подпитываемый недружественными шагами отдельных стран - членов ЕС. Вместе с тем у нас сохраняется заинтересованность в работе с ЕС и его странами - членами в духе прагматизма и добрососедства", - сказал он.

Зайцев напомнил, что глава МИД РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсуждали перспективы отношений Москвы и Брюсселя на полях 76-й сессии Генассамблеи ООН. "Констатирована обоюдная заинтересованность в том, чтобы эти отношения развивались в предсказуемом и взаимовыгодном ключе. Важно прививать им "морозоустойчивость", оградить их от конъюнктуры", - отметил дипломат.

В то же время представитель МИД РФ указал, что те установки, которые открыто провозглашаются в программных документах ЕС в отношении Москвы, "отпор и сковывание", едва ли совместимы с перспективой выстраивания стабильных и предсказуемых отношений. "Такое положение дел, на наш взгляд, не отвечает интересам ни одной из сторон и требует исправления. Эта очевидная истина постепенно пробивает себе дорогу и находит растущее понимание в европейских государствах", - подчеркнул Зайцев.