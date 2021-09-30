Посольство РФ в Израиле осудило планы открыть в Киеве памятный знак коллаборанту Багазию

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Израиле назвало в четверг "позорной акцией" попытку официальных украинских властей сформировать образ народного героя из бургомистра Киева в 1941-1942 годах Владимира Багазия - военного преступника, соучастника убийства евреев и нацистского коллаборациониста. Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии посольства по поводу планов открыть 30 сентября в Киеве памятный знак Багазию.

"Не может не вызвать возмущения очередная попытка официальных украинских властей перевернуть с ног на голову достоверные исторические факты и сформировать образ народного героя из явного военного преступника, запятнавшего себя не только сотрудничеством с гитлеровцами, но и причастностью к убийствам мирных жителей, в том числе евреев. Эта позорная акция выглядит особо цинично на фоне начавшихся 29 сентября траурных мероприятий по случаю 80-летия трагедии Бабьего Яра", - говорится в комментарии посольства.

"Известно, что в годы Великой Отечественной войны В. П. Багазий сотрудничал с гитлеровцами и имел прямое отношение к зверствам нацистов в столице Украины. Имея непосредственное отношение к украинской вспомогательной полиции, он занимался выявлением и идентификацией евреев, а также конфискацией и распределением их имущества. 19 февраля 1942 года по обвинению в саботаже Багазий был отстранен от должности, арестован и позднее казнен - также в Бабьем Яре", - напомнили в российском дипломатическом представительстве.

В посольстве РФ подтвердили "принципиальную позицию России по осуждению такой политики Киева, его стремления обелить украинских националистов, запачканных кровью жертв - евреев". "Мы продолжим противодействовать любым подобным попыткам исторического ревизионизма и открыто говорить о губительности искажения предпосылок, хода и итогов Второй мировой войны", - говорится в комментарии.

Проект "Камни преткновения"

Информацию о том, что посольство Германии в Киеве совместно с Украинским центром Холокоста и мэрией Киева откроют памятный знак, посвященный Багазию, разметил на своей странице в Facebook в понедельник глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

В среду он же выступил с утверждением, что привлечение дипмиссии ФРГ к этой инициативе "было провокацией" и что "посольство подставили". По словам Долинского, провокация не прошла "благодаря неравнодушным людям из разных стран, которые звонили и писали в посольство Германии, МИД Германии и Бундестаг".

В кабмине ФРГ подчеркнули, что там "серьезно относятся" к информации о том, что в рамках украинского проекта было запланировано открытие памятного знака, посвященного нацистскому коллаборанту Багазию, соучастнику убийств евреев. Представитель МИД ФРГ Мария Адебар отметила, что финансовую поддержку проекту оказывало германское посольство в Киеве. По ее словам, совместно с украинской стороной они "инициируют проверку биографии" указанной персоны. Также Адебар добавила, что "выбор персон производился украинской стороной". Она указала, что до завершения проверки биография Багазия удалена с сайта проекта.

"Камни преткновения" - международный проект, призванный почтить память жертв нацизма. В его идее лежит установление мемориального "камня" - небольшой металлической таблички со сведениями о человеке, который погиб от рук нацистов или спасся от преследований. Их устанавливают вблизи последнего места жительства человека, его работы или учебы.

В МИД ФРГ в среду заявили, что персон для проекта "Камни преткновения" в Киеве выбирала украинская сторона.