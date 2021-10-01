В Хабаровском крае назначили шесть новых министров

ХАБАРОВСК, 1 октября. /ТАСС/. Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев назначил ряд новых министров. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дегтярев формирует органы исполнительной власти Хабаровского края после своего вступления в должность главы региона. Он сделал ряд назначений, создал новые министерства, распределил полномочия между сохранившимися, внес изменения в структуру комитетов.

"Мной определены кандидатуры для назначения министрами в правительстве Хабаровского края. Администрации губернатора и правительства Хабаровского края (департамент государственной службы и кадров) дано поручение в кратчайшие сроки провести все процедуры, связанные с назначениями", - написал губернатор.

Новое министерство лесного хозяйства и лесопереработки края возглавил Максим Гулько, главой появившегося министерства туризма края назначена Екатерина Пунтус. Министром природных ресурсов края стал Александр Леонтьев, министром сельского хозяйства и продовольствия края - Павел Сторожук, министром транспорта и дорожного хозяйства края - Ирина Горбачева, министром промышленности и торговли края - Игорь Фомин.

Свои посты сохранили министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин, министр здравоохранения края Юрий Бойченко, министр культуры края Юрий Ермошкин, министр образования и науки края Виктория Хлебникова, министр спорта края Дмитрий Чикунов, министр социальной защиты края Александр Дорофеев, министр цифрового развития и связи края Алексей Гусев, министр экономического развития края Виктор Калашников и министр финансов края Валентин Костюшин. Олег Сутурин назначен министром строительства края. Ранее он работал в должности председателя комитета Госстройнадзора.

Дегтярева избрали губернатором на выборах, прошедших в регионе 17, 18 и 19 сентября. За него проголосовали 56,77% избирателей. Он вступил в должность 24 сентября.