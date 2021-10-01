Глава Крыма назначил нового министра экологии и природных ресурсов региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Ольга Славгородская, которая ранее была первым заместителем министра экологии и природных ресурсов Республики Крым, назначена на должность руководителя министерства, следует из опубликованного в пятницу указа главы региона Сергея Аксенова.

Бывший министр Геннадий Нараев ушел в отставку летом этого года.

"Постановляю: назначить Славгородскую Ольгу Александровну на государственную должность Республики Крым - министра экологии и природных ресурсов Республики Крым - главного государственного инспектора Республики Крым на срок полномочий главы Республики Крым", - говорится в документе.

В документе уточняется, что кандидатура одобрена с учетом мнений Госсовета Крыма, Федерального агентства лесного хозяйства РФ и министерства природных ресурсов и экологии РФ.