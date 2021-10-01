Джабаров: СМИ Запада готовят почву для вмешательства IT-гигантов в дела других стран

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Западные СМИ готовят почву для принуждения цифровых платформ к активному вмешательству в дела государств, которые не относятся к коллективному Западу. Такое мнение в пятницу высказал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам, член временной комиссии СФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства в суверенные дела РФ Владимир Джабаров.

30 сентября в газете The Washington Post вышла статья, в которой критикуется решение Apple и Google выполнить законные требования российских властей по недопущению вмешательства в электоральные процессы. Издание призвало подумать над возможными формами ответственности для IT-платформ за "несоблюдение универсальных норм прав человека".

"В западных СМИ началась подготовка почвы для принуждения цифровых платформ к более активному вмешательству во внутренние дела иностранных государств. Общественность приучают воспринимать IT-компании как инструмент политической борьбы", - приводятся слова сенатора в Telegram-канале временной комиссии.

По его мнению, издание, "прикрываясь аморфными рассуждениями о правах и свободах, предлагает наказывать IT-гигантов за соблюдение национального законодательства государств, не относящихся к коллективному Западу". Джабаров напомнил, что в самих США от цифровых платформ жестко требуют соблюдения законов.

Он констатировал, что на фоне желания Запада превратить IT-компании в орудие политической борьбы "растет необходимость создания дополнительных инструментов, которые будут гарантировать соблюдение IT-гигантами российского законодательства". "Считаем это направление работы одним из приоритетных", - заключил Джабаров.