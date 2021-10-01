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Главой фракции ЕР в Мурманской облдуме стала Ирина Просоленко

Ранее она работала замом Кандалакшской администрации

МУРМАНСК, 1 октября. /ТАСС/. Главой фракции партии "Единая Россия" в новом созыве Мурманской областной думы стала Ирина Просоленко. Об этом сообщил в своем Instagram губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который является секретарем регионального отделения партии.

"На встрече с однопартийцами обозначили направления дальнейшей работы. Одно из принятых решений - избрать Ирину Викторовну Просоленко руководителем фракции "Единой России" в Мурманской областной думе", - написал Чибис после встречи с фракциями в парламенте Мурманской области.

Ирина Просоленко - член регионального политического совета партии "Единая Россия". Родилась в 1977 году в Кандалакше Мурманской области, окончила Московскую государственную юридическую академию (филиал МГЮА в Вологде), начинала трудовой путь в прокуратуре Кандалакши, работала замом Кандалакшской администрации.

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