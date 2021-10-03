Представители четырех регионов ДФО стали победителями треков конкурса "Лидеры России"

ВЛАДИВОСТОК, 3 октября. /ТАСС/. Победителями треков "Бизнес и промышленность" и "Государственное управление" конкурса "Лидеры России" в Дальневосточном федеральном округе стали участники из Приморского, Хабаровского и Камчатского краев и Республики Бурятия, сообщила в воскресенье пресс-служба конкурса управленцев "Лидеры России".

Первые региональные финалы конкурса "Лидеры России" по трекам "Государственное управление" и "Бизнес и промышленность" для представителей ДФО проходили во Владивостоке 2-3 октября. В них приняли участие жители всех 11 регионов округа.

"Финалисты Дальневосточного федерального округа - это люди из разных отраслей: энергетики, транспорта, металлургии, логистики, жилищно-коммунального хозяйства, образования, культуры и многих других. Их объединяет стремление к ответственному и честному лидерству. В напряженном, но очень интересном состязании победу одержали девять участников, из них пятеро победителей - в треке "Бизнес и промышленность" и четверо - в треке "Государственное управление". В 2022 году они станут участниками суперфинала, где встретятся победители разных треков", - процитировали в пресс-службе генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексея Комиссарова.

Победителями трека "Бизнес и промышленность" стали три участника из Приморского края и два конкурсанта из Хабаровского края. Победителями трека "Государственное управление" - два участника из Приморского края, один участник из Камчатского края и один участник из Республики Бурятия.

"Все победители окружных финалов проходят в суперфинал конкурса, который состоится в 2022 году. Их включат в программу наставничества конкурса и смогут поработать с наставниками из числа руководителей субъектов Российской Федерации и других известных государственных и общественно-политических деятелей (для трека "Государственное управление"), сильнейших управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний (для трека "Бизнес и промышленность")", - уточнили в оргкомитете.

В течение конкурсных дней финалов в ДФО участники решали управленческие задачи и кейсы. По итогам работы участники получили рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. В рамках панельной дискуссии участники встретились с победителями прошлых сезонов конкурса - заместителем председателя правительства Приморского края, победителем первого сезона конкурса Николаем Стецко, заместителем главы администрации Владивостока, победителем второго сезона конкурса Сергеем Дмитриенко, проректором по научной работе ДВФУ, победителем третьего сезона конкурса Александром Самардаком - и обсудили природу лидерства, а также те требования, которые предъявляются сегодня управленцу нового типа.

О конкурсе

Конкурс "Лидеры России" - флагманский проект платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" создали одноименную автономную некоммерческую организацию.