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Захарова заявила, что Киев прикрывает наглой политикой свои несоразмерные амбиции

По мнению официального представителя МИД РФ, шагов вперед у Украины нет
Официальный представитель МИД России Мария Захарова Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Украина своей наглой внешней политикой пытается прикрывать несоответствие амбиций потенциалу. Об этом в воскресенье в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что без "сильной и наглой международной политики никто не будет видеть шаги Украины вперед".

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"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской - со свиным рылом в калашный ряд, - говорится в посте. - Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну. Вот и решили действовать по-голохвастовски - наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу".

По мнению Захаровой, шагов вперед у Украины нет. "Только сто шагов назад, но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло", - добавила дипломат.

Теги
УкраинаРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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