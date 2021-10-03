Захарова заявила, что Киев прикрывает наглой политикой свои несоразмерные амбиции

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Украина своей наглой внешней политикой пытается прикрывать несоответствие амбиций потенциалу. Об этом в воскресенье в своем телеграм-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что без "сильной и наглой международной политики никто не будет видеть шаги Украины вперед".

"А вот это точно! Лучше не скажешь, если только пословицей русской - со свиным рылом в калашный ряд, - говорится в посте. - Киевский режим не может предложить миру ничего из заявленного и, кстати, много раз оплаченного Западом: провал реформ, усугубляющийся внутренний раскол, неспособность сохранить традиции, модернизировать страну. Вот и решили действовать по-голохвастовски - наглостью прикрыть несоразмерность амбиций потенциалу".

По мнению Захаровой, шагов вперед у Украины нет. "Только сто шагов назад, но не тихо на пальцах, а разнузданно и нагло", - добавила дипломат.