Лавров обсудит с главой МИД Египта строительство АЭС в Эд-Дабаа и обстановку в регионе

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Арабской Республики Египет (АРЕ) Самех Шукри проведут в понедельник переговоры в Москве. Глава МИД Египта находится в РФ с официальным визитом с 3 по 5 октября.

В предыдущий раз Шукри посещал Москву 27-31 октября 2020 года. 11-12 апреля глава российского внешнеполитического ведомства посещал с визитом Каир. С 2013 года проведено пять раундов переговоров министров иностранных дел и обороны России и Египта в формате "два плюс два".

Накануне встречи министров в МИД РФ сообщили, что стороны рассмотрят актуальные вопросы дальнейшего расширения российско-египетского взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обменяются мнениями по текущей международной и региональной проблематике с акцентом на необходимость урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и на Африканском континенте политико-дипломатическими методами", - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Ведущий партнер на Африканском континенте

Москва рассматривает Египет в качестве одного из ведущих партнеров России в регионе Ближнего Востока и Северной Африки, отметили в МИД РФ. На предстоящей встрече, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве, министры планируют рассмотреть актуальные аспекты развития двустороннего политического диалога на высшем и высоком уровнях.

Отношения между Москвой и Каиром, подчеркнули в МИД РФ, "всегда строились в традициях дружбы, уважения и взаимного учета интересов". В Москве придают особое значение поддержанию высокого уровня сотрудничества с Египтом, отмечал на брифинге 30 сентября замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев. Весомый и качественный импульс отношениям двух стран, напомнили на Смоленской площади, придал подписанный лидерами двух государств в Сочи в октябре 2018 года Договор о всестороннем партнерстве и стратегическом сотрудничестве.

"Рассчитываем, что предстоящий визит будет способствовать дальнейшему продвижению нашего многопланового и взаимовыгодного партнерства с Египтом в интересах народов двух стран, укреплению мира и стабильности на Ближнем Востоке и на Африканском континенте", - говорится в сообщении российского дипведомства.

Борьба с пандемией

Значительное внимание на встрече, как ожидают в МИД РФ, будет уделено вопросам взаимодействия в области борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, а также активизации культурно-гуманитарных связей. В конце июня в Каире стартовал отложенный на год из-за пандемии перекрестный Год гуманитарного сотрудничества между Египтом и Россией. Завершение Года гуманитарного сотрудничества запланировано на май 2022 года в Москве.

Первая и самая надежная АЭС Египта

На предстоящих переговорах Лавров и Шукри обсудят ход реализации совместных масштабных проектов, наиболее значимые из которых - строительство в Египте первой в стране АЭС в Эд-Дабаа и создание российской промышленной зоны в районе Суэцкого канала, отметили в МИД РФ.

Проект индустриального парка для российских компаний на востоке Порт-Саида предусматривает создание особой зоны с облегченным налоговым режимом и льготными тарифами на энергоресурсы для российских резидентов. АЭС в Эд-Дабаа будет состоять из четырех энергоблоков с передовыми реакторами поколения "три плюс", которые обеспечат наивысший уровень безопасности станции и местности в соответствии со стандартами Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), отмечали представители проекта в Каире. Управление по ядерному и радиологическому регулированию Египта рассматривает документы для выдачи лицензии на строительство первого и второго блоков станции.

Наращивание товарооборота

Пандемия новой коронавирусной инфекции оказала негативное воздействие на динамику товарооборота двух стран. Так, в 2020 году объем взаимной торговли снизился по сравнению с 2019 годом почти на треть - с $6,25 млрд до $4,54 млрд. При этом 9 августа 2021 года было запущено приостановленное в 2015 году регулярное авиасообщение между российскими городами и курортами на Красном море.

Как ожидают в МИД, между сторонами состоится обмен мнениями по вопросам дальнейшего наращивания взаимодействия в торгово-экономической сфере. Важную роль в продвижении деловой кооперации между двумя странами играет Совместная российско-египетская комиссия по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, на тринадцатом заседании которой в Москве 23-24 июня 2021 года стороны обсудили готовящееся соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Египтом.