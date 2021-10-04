В ЦИК с 17 по 24 сентября поступило более 1,2 тыс. обращений по выборам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова сообщила, что в комиссию за период с 17 по 24 сентября поступило более 1,2 тыс. письменных обращений по прошедшим выборам.

"За это время поступило 1 244 письменных обращения. Подчеркиваю - не жалоб. Это обращения по вопросам проведения выборов разного уровня, в основном обращения и претензии были не от избирателей, а от непосредственных участников избирательного процесса", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в понедельник.

По ее словам, наибольшее количество обращений поступило из Санкт-Петербурга, Башкирии, Московской, Ростовской и Ивановской областей. Глава ЦИК уточнила, что поступила только одна жалоба, которая требовала бы рассмотрения на заседании комиссии (от "Яблока").

Выборы в Госдуму восьмого созыва прошли в РФ с 17 по 19 сентября. Всего с учетом голосования по партийным спискам и одномандатным округам "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.