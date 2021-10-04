ЦИК зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, избранных по спискам

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник зарегистрировал 60 победителей выборов по партийным спискам депутатами Госдумы восьмого созыва.

"Зарегистрировать депутатов Государственной думы восьмого созыва, избранных по федеральному округу, в количестве 60 человек", - говорится в постановлении ЦИК.

ЦИК зарегистрировал 54 депутата от "Единой России", трех - от КПРФ, одного - от ЛДПР и двух - от "Новых людей".

В частности, депутатами Госдумы от "Единой России" зарегистрированы замминистра труда Ольга Баталина, член Общественной палаты РФ Мария Бутина, депутаты Госдумы седьмого созыва Василий Пискарев, Сергей Боярский, Анатолий Выборный и Михаил Старшинов.

Выборы в Госдуму проходили 17-19 сентября по смешанной системе: 225 депутатов избирались по партийным спискам, 225 - по одномандатным округам. Одномандатников регистрируют депутатами окружные избиркомы.

Центризбирком на заседании 29 сентября зарегистрировал 153 победителя выборов по спискам депутатами Госдумы восьмого созыва, а также распределил 72 мандата тех, кто прошел в Думу по спискам, но принял решение не идти в парламент. Всего было зарегистрировано 60 депутатов от "Единой России", 45 - от КПРФ, 19 - от "Справедливой России - За правду", 18 - от ЛДПР и 11 - от "Новых людей".