ЦИК распределил по списку "Единой России" 12 мандатов Думы, отданных другими единороссами

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Центризбирком России на заседании в понедельник распределил 12 мандатов депутатов Госдумы, от которых отказались победившие на выборах по федеральному округу кандидаты-единороссы, внутри списка "Единой России".

В частности, ЦИК передал мандат директора Государственного театра наций Марии Ревякиной худруку Московского театра Олега Табакова, актеру Владимиру Машкову. Также вакантные мандаты единороссов получили сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, депутаты Госдумы седьмого созыва Дмитрий Вяткин и Владимир Гутенев.

В случае отказа победившего кандидата, согласно законодательству, вакантный мандат передается следующему за ним по списку не прошедшему в палату кандидату в соответствующей региональной группе. Если в ней не останется претендентов, то мандат передается в другие группы.

ЦИК в понедельник зарегистрировал 60 депутатов Госдумы, которые были избраны по федеральным спискам, из них 54 от "Единой России". На заседании комиссии 29 сентября были зарегистрированы еще 60 представителей "Единой России". Всего по итогам выборов единороссы получили в нижней палате 126 мандатов по списку и 198 - по одномандатным округам.