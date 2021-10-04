Песков: заявление главы Владимирской области об отставке сейчас рассматривается в Кремле

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Заявление губернатора Владимирской области Владимира Сипягина об отставке с поста главы региона находится на рассмотрении в Кремле. Об этом заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Получили [заявление], [оно] на рассмотрении. Вы будете проинформированы своевременно", - сказал Песков.

В минувшую пятницу сообщалось, что Сипягин, получивший мандат депутата Государственной думы, направил в администрацию президента РФ заявление об отставке с поста главы региона.

Глава региона 29 сентября сообщил о переходе на работу в Думу и о скором принятии решения об отставке с поста губернатора. В тот же день Сипягин, прошедший в Госдуму по федеральному списку ЛДПР, получил удостоверение об избрании депутатом.

Член ЛДПР Сипягин был избран губернатором Владимирской области по результатам второго тура выборов 23 сентября 2018 года. Он набрал более 57% голосов избирателей, опередив бывшую тогда главой региона Светлану Орлову, выдвинутую "Единой Россией" (ее результат - 37,46%).