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Песков заявил, что идея расширить практику публичных извинений не является вопросом Кремля

Так пресс-секретарь президента России ответил на просьбу прокомментировать слова вице-премьера Чечни Джамбулата Умарова, который ранее предложил расширить практику публичных извинений

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Тема извинений на камеру как еще одного способа работы с правонарушителями не является вопросом Кремля, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он ответил на просьбу прокомментировать слова вице-премьера Чечни Джамбулата Умарова, который ранее предложил расширять практику публичных извинений.

"Это вообще не наш вопрос. Это, наверное, скорее вопрос к правоохранителям, специалистам в этой области", - сказал Песков, когда его спросили, как в Кремле относятся к практике извинений на камеру.

Как сообщил в разговоре с радиостанцией "Говорит Москва" вице-премьер правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров, практика извинений должна быть распространена повсеместно. По его словам, необходимо записать извинения на видео, если правонарушитель снимал свои действия на камеру. Также Умаров напомнил о важности раскаяния с точки зрения религии.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичЧечня
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