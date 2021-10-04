МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Встреча глав МИД и Минобороны РФ и Египта в формате "2+2" может пройти в начале 2022 года. Об этом сообщил в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри.

Руководитель МИД РФ отметил, что на встрече они с египетским коллегой подчеркнули важность активной совместной работы по линии всех заинтересованных министерств и ведомств. "В этой связи мы приветствовали диалог между министерствами обороны, советами безопасности двух стран. И хорошо зарекомендовал себя такой формат, как регулярные встречи министров иностранных дел и обороны - "2+2". Договорились готовить очередную такую встречу в начале следующего года", - сказал Лавров.

Министр указал, что торгово-экономические связи между РФ и Египтом поступательно развиваются, несмотря на некоторое сокращение товарооборота в 2020 году. "В начале нынешнего года поступательная тенденция возобновилась, - отметил он. - Мы едины в том, что восстановлению позитивной динамики будет способствовать возобновление в августе нынешнего года полноценного авиасообщения между российскими городами и красноморскими курортами Египта".

Лавров подчеркнул, что они с египетским коллегой договорились также продолжать тесное взаимодействие по всем вопросам повестки дня ООН и других многосторонних форумов.