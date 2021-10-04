Владислав Толстюк возглавил постпредство Дагестана при президенте РФ

МАХАЧКАЛА, 4 октября./ТАСС/. Постоянное представительство Дагестана при президенте РФ возглавил общественный помощник главы республики Владислав Толстюк. Соответствующий указ подписал в понедельник глава республики Сергей Меликов.

"На должность временно исполняющего обязанности постоянного представителя Республики Дагестан при президенте Российской Федерации назначен Владислав Толстюк. Соответствующий указ подписал сегодня, 4 октября, руководитель республики", - сообщил руководитель пресс-службы главы Дагестана Низами Гаджибалаев.

По его словам, Владислав Толстюк с февраля текущего года был общественным помощником главы Республики Дагестан. На новой должности Владислав Толстюк сменил Джамаладина Гасанова, который избран депутатом Госдумы.