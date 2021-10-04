Эксперт: Зеленский пытается консолидировать власть на фоне нарастающей дестабилизации

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Попытка отправить в отставку спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова лежит в одном ряду с другими политическими скандалами последнего времени на Украине и свидетельствует о нарастающей дестабилизации во властной команде. Такое мнение высказал в понедельник беседе с корреспондентом ТАСС старший научный сотрудник Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е. М. Примакова, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Дмитрий Офицеров-Бельский.

Он считает, что о ситуации, сложившейся вокруг отставки спикера Разумкова, нельзя говорить изолированно от событий, которые происходят на Украине в последнее время. Это и покушение на Сергея Шефира - первого помощника президента, "человека очень приближенного к Владимиру Зеленскому, который считается его кошельком", и подготовка антиолигархического закона. "Все эти события свидетельствуют о том, что во властных кругах современной Украины происходит дестабилизация. Начинаются трения между бывшими союзниками, усиливается соперничество. В данном случае, отставка Разумкова является показателем того, что конфликтность в политической среде нарастает", - отметил Офицеров-Бельский.

В этих условиях Зеленский, по его словам, пытается консолидировать власть, "взять под свой контроль все политические силы". "По большому счету, Зеленский находится в ситуации, когда ему необходимо упрочить власть, чтобы политически выжить. У него есть большинство в парламенте, у него есть президентский пост, но это не значит, что он обладает полнотой власти. Влияние олигархов еще по-прежнему очень сильно, и контроль над СМИ не в его руках, а в руках тех же олигархов", - отметил эксперт.

Такая ситуация, по его словам, не может быть стабильной. "Зеленскому надо либо упрочить власть, либо с ней расстаться. Он выбрал упрочение власти и зачистку политического пространства. Он уже сейчас готовится, по факту, к своему второму президентскому сроку", - считает политолог.

Офицеров-Бельский уверен, что ситуация вокруг отставки Разумкова не приведет к особым изменениям в расстановке политических сил. По его словам, "цены на газ и наполнение бюджета будут гораздо больше влиять на позиции Зеленского, чем такого рода скандалы". Вместе с тем "в некоторой более отдаленной перспективе президенту будет все сложнее контролировать рассыпающийся и все более конфликтный украинский политический класс, особенно если Зеленский пойдет в дальнейшее наступление на олигархов и возьмет под контроль и их, и телевизионные каналы".

К тому же все подобные ситуации, по словам Офицерова-Бельского, не укрепляют авторитет власти в глазах населения. "Народ видит, что власть не имеет единства и в большей степени политики озабочены собственными разборками, нежели улучшением жизни Украины", - подчеркнул политолог.