В Госдуме восьмого созыва может появиться комитет по строительству и ЖКХ

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ в восьмом созыве нижней палаты будет преобразован и станет отвечать также за тему строительства. Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в Думе.

"Будет комитет по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, либо наоборот - по ЖКХ и строительству", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в ведение этого комитета перейдут "все строительные вопросы и ЖКХ, все, что связано с Минстроем".

Источник не стал уточнять, кто может возглавить комитет.

В седьмом созыве Госдумы вопросы непосредственно строительства курировал комитет по транспорту и строительству, который возглавлял депутат-единоросс Евгений Москвичев. Комитет по жилищной политике и ЖКХ возглавляла член фракции "Справедливая Россия" Галина Хованская.