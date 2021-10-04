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Россия в связи с терактом в Кабуле отмечает необходимость усилий по борьбе с терроризмом

В результате теракта в Афганистане, по предварительным данным, погибло 19 мирных жителей, более 30 человек ранены

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Москва в связи с терактом у входа в мечеть в Кабуле отмечает необходимость дальнейших усилий по борьбе с терроризмом в Афганистане. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Осуждаем совершенный группировкой ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ - прим. ТАСС) 3 октября теракт у входа в мечеть в центре афганской столицы. В результате теракта, по предварительным данным, погибло 19 мирных жителей, более 30 человек ранены. Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, - указала дипломат. - Отмечаем необходимость продолжения усилий, направленных на искоренение терроризма в Афганистане. Соответствующие заверения были даны руководством движения талибов ("Талибан", запрещено в РФ - прим. ТАСС), которое заявило, что с афганской территории не будет исходить угроз безопасности третьим странам".

Ранее афганские телеканалы сообщили, что взрыв прогремел в воскресенье недалеко от мечети Идгах в Кабуле, где проходила церемония прощания с матерью представителя движения "Талибан" Забихуллы Муджахида. Граждане России при этом не пострадали, сообщили ТАСС в посольстве РФ в афганской столице.

Теги
АфганистанРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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