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Рабочая группа 8 октября рассмотрит предложения фракций по составу комитетов новой Думы

По словам первого вице-спикера Госдумы седьмого созыва Александра Жукова, пока окончательный список депутатов еще не определен

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Временная депутатская рабочая группа по подготовке первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва на заседании 8 октября планирует рассмотреть предложения фракций по составу комитетов и руководящих органов новой Думы. Об этом журналистам сообщил руководитель группы, первый вице-спикер Госдумы седьмого созыва Александр Жуков по итогам первого заседания рабочей группы в понедельник.

"Надеюсь, что на следующем заседании мы уже получим от партий, победивших на выборах, и от фракций <…> полный список депутатов, полный список фракций и их предложения по кадровым назначениям в руководящий состав Государственной думы, комитетов Государственной думы и комиссий. И уже на следующем заседании нашей временной рабочей группы будем рассматривать эти предложения для того, чтобы подготовить соответствующие проекты решений для Государственной думы", - отметил Жуков.

По его словам, пока окончательный список депутатов еще не определен - некоторые получившие мандаты отказываются от статуса депутатов, их место занимают другие. Жуков также сообщил, что следующее заседание рабочей группы может состояться в пятницу. "Предположительно, [группа соберется на следующее заседание] 8 октября", - отметил он.

Ранее президент России Владимир Путин своим указом назначил дату первого пленарного заседания Госдумы восьмого созыва на 12 октября.

В Госдуме будут работать представители восьми партий: "Единой России", КПРФ, "Справедливой России - Патриотов - За правду", ЛДПР, "Новых людей", "Родины", "Гражданской платформы" и Партии роста. Всего "Единая Россия" получила 324 мандата, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13, "Родина", "Гражданская платформа", Партия роста - по одному мандату, пять мандатов получили самовыдвиженцы.

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Жуков, Александр ДмитриевичРоссия
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