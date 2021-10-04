Эксперты: Тамбовская область нуждается в новом импульсе экономического развития

ТАМБОВ, 4 октября. /ТАСС/. Развитие инвестиционного потенциала Тамбовской области является одной из главных задач, которую должен решать врио губернатора региона Максим Егоров. Особое внимание следует уделить созданию экономических кластеров, которые дадут новый импульс как для крупного, так и для малого бизнеса, считают опрошенные ТАСС представители органов власти региона и эксперты.

4 октября президент России Владимир Путин принял досрочную отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина и назначил врио главы региона замглавы Минстроя Максима Егорова.

"Новому губернатору необходимо будет обращать внимание на комплексное развитие области. Как и у большинства регионов, у нас есть проблемы в каждой отрасли, однако ситуация не критическая, но в целом региону нужен новый импульс развития экономики в части создания особых экономических зон, кластеров. Поскольку Тамбовская область является аграрным регионом, на мой взгляд, необходимо приложить усилия для развития перерабатывающей промышленности", - считает депутат Тамбовской облдумы, бизнесмен Александр Орионов.

В свою очередь профессор ТГУ им. Г. Р. Державина, доктор политических наук Дмитрий Сельцер связывает с приходом в регион Егорова развитие строительного сектора и сферы ЖКХ. "Человек из Минстроя должен принести с собой новые проекты", - считает собеседник агентства.

При этом говоря об отставке губернатора Никитина, большинство экспертов называют ее неожиданной, считая, что никаких очевидных причин для этого не было, а уход с должности прежде всего связан с работой оппонентов экс-губернатора.

"Никитину не удалось наладить контроль элит, отсутствовала практика адекватных отношений с ними. Также было очевидно, что ему не хватает опыта политического управления в широком смысле", - отмечает Сельцер, полагая, что Егоров "сможет выстроить очень аккуратные отношения с элитой".

О Егорове

Егоров является выпускником четвертого потока "школы губернаторов" - программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы, запущенной в июне 2017 года. Как рассказал политолог, эксперт тематической площадки ОНФ "Жилье и городская среда" Павел Склянчук, в период работы замминистром Егорову удалось успешно реализовать два масштабных проекта - конкурс по благоустройству среди малых городов и исторических поселений, а также всероссийское онлайн-голосование по рейтингу объектов благоустройства.

"Первый получил кратное увеличение бюджетного финансирования, а в онлайн-голосовании приняло участие почти 10 млн человек. Отдельно следует выделить курируемый им ежегодный индекс качества благоустройства городов, который стал главным индикатором оценки улучшения городской среды. Также следует отметить, что Егорову было поручено запустить пилотную программу комплексного обновления коммунальных сетей "60+". То есть позиция замминистра, отвечающего за ЖКХ, предполагает высокий уровень профессионализма и погруженности в хозяйственную работу на земле", - отметил Склянчук.

О результатах работы Александра Никитина

За время руководства Александра Никитина областью валовой региональный продукт (ВРП) региона увеличился с 337 млрд в 2015-м до 364,8 млрд в 2020 году, треть его сегодня формирует сектор АПК (сельское хозяйство и пищевая промышленность). Дефицит бюджета региона в 2015 году составлял 4,33 млрд рублей, расходы - 44,77 млрд, доходы - 40,44 млрд рублей. В 2020 году бюджет был исполнен по доходам в 55,5 млрд рублей, по расходам - в 55,8 млрд рублей, однако основное влияние на сбалансированность регионального бюджета оказала поддержка федерального центра.

На 1 января 2021 года государственный долг Тамбовской области составлял 19 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2015 году, когда он был равен 10,4 млрд рублей.

Численность населения Тамбовской области с 2015 года уменьшилась на 6,4% - с 1 млн 62 тыс. человек на 1 января 2010 года до 994 тыс. на аналогичную дату 2021 года.

Согласно данным журнала "Профиль", по итогам 2020 года Тамбовская область находилась на 36-м месте по уровню жизни населения, на 7-м - по условиям создания и развития бизнеса.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник принял досрочную отставку губернатора Тамбовской области Александра Никитина, который написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Он возглавлял регион шесть лет - с мая 2015 года. В том же году Никитин выиграл губернаторские выборы, набрав 85,47% голосов. Последний раз Никитин переизбирался на пост главы региона в 2020 году, тогда за него проголосовало 79,30%.