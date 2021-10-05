Детский хирург из Иркутска отказался от мандата депутата Госдумы

ИРКУТСК, 5 октября. /ТАСС/. Заслуженный врач РФ, детский хирург Юрий Козлов отказался от депутатского мандата, который получил, участвуя в выборах по списку "Единой России" от Иркутской области. О том, что его мандат вакантен, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии России.

"Зарегистрированные кандидаты в депутаты Государственной думы <...> восьмого созыва, <...> депутатские мандаты которых считаются вакантными. <…> Козлов Юрий Андреевич (№ 2, региональная группа № 4 (Иркутская область)", - указано в документе, опубликованном на сайте ЦИК РФ.

Как следует из постановления, мандат Козлова передан вице-спикеру законодательного собрания Иркутской области Кузьме Алдарову, который был следующим в партийном списке.

Ранее о намерении отказаться от мандата сообщал ТАСС губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который на выборах в Госдуму возглавлял список "Единой России" в регионе. За губернатором по списку шли Козлов, Алдаров, а также специалист финансового рынка и победительница конкурса "Лидеры России" Мария Василькова, директор Института химии им. А. Е. Фаворского СО РАН Андрей Иванов и депутат заксобрания области Наталья Дикусарова.

На прошедших выборах в Госдуму "Единая Россия" в Иркутской области получила 35,53% голосов. КПРФ - 27,81%, партия "Новые люди" - 9,81%, ЛДПР - 8,58%, партия "Справедливая Россия - За правду" - 6,67%. В трех из четырех одномандатных округов победили кандидаты от "Единой России", в одном округе - представитель КПРФ.