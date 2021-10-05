Председателем Пермской городской думы избран Дмитрий Малютин

ПЕРМЬ, 5 октября. /ТАСС/. Депутаты Пермской городской думы избрали председателем нового созыва местного парламента Дмитрия Малютина. Об этом во вторник сообщает региональное отделение партии "Единая Россия".

"Депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Дмитрия Малютина на должность спикера Пермской гордумы седьмого созыва", - говорится в сообщении.

Кандидатура Малютина была предложена президиумом регионального политсовета в Пермском крае и затем поддержана президиумом Генсовета партии "Единая Россия". Малютин возглавил городской парламент осенью 2020 года.

На выборах в Пермскую городскую думу единороссы набрали 29,39% голосов, КПРФ - 19,62%, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - 11,77%, партия "Новые люди" - 11,57%, ЛДПР - 8,24%. Список от "Единой России" возглавлял глава Перми Алексей Демкин, который после выборов написал заявление об отказе от мандата.