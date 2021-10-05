"Единая Россия" выдвигает Васильева на пост лидера своей фракции в Госдуме

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. "Единая Россия" выдвигает врио замсекретаря генсовета партии Владимира Васильева на пост руководителя своей фракции в Госдуме восьмого созыва. Об этом во вторник сообщил председатель партии Дмитрий Медведев.

"На руководителя фракции предлагается внести кандидатуру Владимира Абдуалиевича Васильева", - сказал Медведев на совместном заседании бюро высшего и генерального советов партии. Он заметил, что Васильев "в представлении не нуждается, его опыт, дела, послужной список" говорят сами за себя, учитывая, что в прошлых созывах Госдумы он уже возглавлял фракцию единороссов.

Предлагается также установить, что в структуре фракции у Васильева будет два первых заместителя: Вячеслав Макаров - по организационной работе, Дмитрий Вяткин - по законодательной деятельности. По словам Медведева, Макаров "долгое время возглавлял очень сложное законодательное собрание в Петербурге", а Вяткин является "профессиональным юристом, политиком, который прошел путь от депутата законодательного собрания до депутата Государственной думы".

На должности руководителей внутрифракционных групп - заместителей руководителя фракции - были предложены Александр Борисов, Владимир Иванов, Иван Квитка, Виктор Селиверстов и Адальби Шхагошев.

"У нас еще есть позиции по содержательной работе партии. По этому направлению предлагаются также для избрания на должности заместителей руководителя фракции Исаев Андрей Константинович, Ревенко Евгений Васильевич, Морозов Сергей Иванович и Кастюкевич Игорь Юрьевич", - добавил Медведев.