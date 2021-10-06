В РФ считают, что не были обязаны принуждать часть Украины оставаться в ее составе

ООН, 6 октября. /ТАСС/. Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения. Об этом заявил во вторник представитель российской делегации Денис Лозинский, выступая в Первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН.

По словам дипломата, любые обвинения в адрес России в нарушении обязательств по Будапештскому меморандуму от 5 декабря 1994 года относительно гарантий безопасности Украины "абсолютно беспочвенны и являются проявлением антироссийской пропаганды". "Положения этого документа не распространяются на обстоятельства, ставшие следствием действий внутриполитических или социально-экономических факторов, - указал он. - Россия не брала на себя обязательства принуждать часть Украины оставаться в ее составе против воли местного населения".

"Перед лицом разгула национал-радикальных элементов на Украине и в ситуации, когда в стране при поддержке извне произошел государственный переворот с применением силы, реализация населением Крыма и Севастополя права на самоопределение и последующее вхождение в состав России стало для него единственно возможным способом защиты своих жизненно важных интересов", - подчеркнул Лозинский.

После распада Советского Союза Украина унаследовала третий после США и России самый крупный ядерный арсенал. В декабре 1994 года Украина, Россия, США и Великобритания подписали Будапештский меморандум, который гарантировал безопасность в связи с присоединением Киева к Договору о нераспространении ядерного оружия. Согласно договору, Украина ликвидировала ядерный арсенал, а Россия, США и Великобритания гарантировали Киеву безопасность. В процессе ядерного разоружения Украина отдала боеголовки и крылатые ракеты, взорвала пусковые шахты, а 43 стратегических бомбардировщика Ту-160 и Ту-95МС были порезаны на металлолом.

После госпереворота на Украине власти Крыма и Севастополя провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80% имевших право голоса, за воссоединение проголосовали 96,7% и 95,6% соответственно. 18 марта 2014 года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ ратифицировало Федеральное собрание. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.