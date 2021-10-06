Новый созыв заксобрания Карелии планирует продолжить решать проблемы в социальной сфере

ПЕТРОЗАВОДСК, 6 октября. /ТАСС/. Приоритетными направлениями в работе нового VII созыва депутатов Законодательного собрания Карелии станут поддержка многодетных семей, а также развитие социальной сферы - здравоохранения и образования. Об этом в среду по итогам первого заседания карельского парламента сообщил журналистам его спикер Элиссан Шандалович.

"Появляются средства, чтобы решать важнейшие социальные задачи. Если говорить о социальной сфере - это продолжение, развитие предыдущих законопроектов. Это и дополнительное обеспечение многодетных семей, это выделение земельных участков, поддержка социальной сферы. <...> Большое значение имеет сфера образования и проведение дальнейших ремонтов в школах, выделение на это средств, создание программы по развитию образования в Республике Карелия, которым сейчас занимается правительство республики. Я уверен, что коллеги найдут поддержу у нас в заксобрании", - сказал он.

К проблемам малообеспеченных семей и одиноких пожилых людей следует отнестись с максимальным вниманием, отметил в своем сегодняшнем докладе глава Карелии Артур Парфенчиков. В этой связи он вспомнил о недавнем законопроекте, который касается компенсации расходов на стройматериалы при строительстве дома, если его введут в эксплуатацию с сентября и до конца 2021 года. Базовый размер выплаты составит 50 тыс. рублей, 100 тыс. рублей смогут получить многодетные семьи. Парфенчиков не исключил, что сроки этой меры поддержки могут пересмотреть, а размеры выплат увеличить.

"Нам надо сейчас отмониторить правоприменительную практику и, возможно, надо расширить временные сроки в зависимости от наших финансовых возможностей", - сказал Парфенчиков.

По словам Шандаловича, в ближайшее время парламент Карелии начнет обсуждение регионального бюджета. Кроме того, среди задач, которые ставит перед собой новый созыв депутатов, это продолжение работы по вопросам экологии, налогового законодательства, стимулирования промышленного и агропромышленного комплексов.

Оздоровление экономики региона

Развитие региона напрямую связано с ее экономическим состоянием после непростого 2020 года. По словам Парфенчикова, экономика республики преодолела последствия пандемического кризиса. По итогам первого полугодия прибыль организаций в сравнении с аналогичным периодом 2020 года увеличилась почти в 3,5 раза, а инвестиции в основной капитал выросли более чем на 32%.

Согласно оперативным данным властей Карелии, фактическое поступление собственных доходов республики за девять месяцев превысило не только показатель 2020-го, но и 2019 допандемийного года почти на 30% или более чем на 5 млрд рублей. В 2,3 раза по сравнению с январем снизился и уровень безработицы: к сентябрю он составляет 1,9%.

"Хотя если говорить о темпах развития промышленности, по привлечению инвестиций, то 2020 год для Карелии в принципе был достаточно успешным. У нас выросли на 9% инвестиции, в том числе в малом и среднем бизнесе, вырос до 105% индекс промышленного производства. Это достаточно серьезный результат. Это дало импульс дальнейшего развития республики уже в этом году, который, конечно, непростой, пандемия продолжается", - добавил Парфенчиков.

Заксобрание Карелии VII созыва

По итогам сентябрьских выборов в новый созыв Законодательного собрания Карелии вошли семь партий, что на две больше, чем было в предыдущем ее составе. К фракциям "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и "Яблока" добавились представили политических объединения "Новые люди" и Партия пенсионеров.