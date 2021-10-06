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Путин обсудил с Зюгановым планы работы фракции КПРФ в новом составе Думы

Президент на этой неделе проводит серию отдельных встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пообщался в среду в продолжение серии отдельных встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Обсуждались перспективные планы работы в следующем составе Государственной думы", - сказал Песков журналистам.

Как сообщил ТАСС во вторник глава пресс-службы КПРФ, секретарь ЦК компартии Александр Ющенко, встреча планировалась по видео-конференц-связи. По словам Ющенко, Зюганов планировал в том числе обсудить с президентом "насущные проблемы".

Ранее Песков сообщил, что Путин на этой неделе начнет серию отдельных встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва. В конце сентября на общей встрече главы государства с руководством фракций лидер ЛДПР Владимир Жириновский попросил принять его первым, встречу с ним глава президент провел во вторник вечером.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичЗюганов, Геннадий АндреевичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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