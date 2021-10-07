Сергея Дубового переизбрали спикером Мурманской областной думы седьмого созыва

МУРМАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Депутаты Мурманской областной думы в четверг на первом заседании избрали председателем седьмого созыва Сергея Дубового, который занимал этот пост и в предыдущий пятилетний период работы регионального заксобрания. За его кандидатуру проголосовал единогласно 31 присутствующий депутат, передает корреспондент ТАСС.

"Это доверие людей и серьезная ответственность на ближайшие пять лет. Оправдать доверие избирателей - это дать надежду на будущее северянам и их детям. Работа предстоит большая", - сказал Дубовой, поблагодарив депутатов и избирателей за поддержку.

"У нас в новом созыве произошло обновление депутатского корпуса на 60%. Большое количество программ и предложений, которые звучали во время предвыборной программы, их нужно выполнить, чтобы эти обещания были четким планом для дальнейшей работы. Принимая те или иные решения, всегда нужно помнить то, что было обещано. Для нас это приоритет", - сказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, обращаясь с приветственной речью к депутатам седьмого созыва.

Дубовой - первый заместитель секретаря Мурманского регионального отделения партии "Единая Россия", служил в военно-морском флоте РФ, участник девяти дальних морских походов. Прошел все ступени службы на подводных лодках от командира штурманской боевой части до командира дизельной подводной лодки. Более семи лет возглавлял Видяевский район базирования сил Северного флота. Избирался председателем совета депутатов ЗАТО пос. Видяево I, III и IV созывов. С 2001 года - глава муниципального образования ЗАТО пос. Видяево. В сентябре 2016 года избран депутатом Мурманской областной думы шестого созыва по единому избирательному округу. На первом заседании областной думы избран председателем Мурманской областной думы шестого созыва (2016-2021).

В новом созыве Мурманской областной думы зарегистрированы пять фракций. "Единая Россия", руководитель Ирина Просоленко, КПРФ с главой Артуром Поповым, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - глава фракции Александр Макаревич, ЛДПР - руководитель Станислав Гонтарь и впервые прошедшая в региональный парламент Партия пенсионеров во главе с Андреем Ивановым.