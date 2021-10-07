Экс-губернатора Тамбовской области наделили полномочиями сенатора

ТАМБОВ, 7 октября. /ТАСС/. Бывшего губернатора Тамбовской области Александра Никитина, ушедшего в отставку 4 октября, наделили полномочиями сенатора от законодательной власти региона. Соответствующее решение было принято в четверг на первом заседании Тамбовской облдумы нового созыва.

"Наделить полномочиями сенатора Российской Федерации представителя от Тамбовской областной думы Никитина Александра Валерьевича на срок полномочий Тамбовской областной думы седьмого созыва. <…> Постановление принято единогласно", - сказал председатель Тамбовской областной думы Евгений Матушкин.

Накануне кандидатура Никитина в качестве сенатора была выдвинута президиумом регионального политсовета "Единой России". С 14 октября 2020 года в Совете Федерации законодательный орган Тамбовской области представляла Светлана Коростелева.

Александр Никитин покинул пост губернатора Тамбовской области 4 октября, его место занял заместитель руководителя Минстроя Максим Егоров. Никитин возглавлял регион с мая 2015 года, в 2020 году он успешно переизбрался на второй срок.