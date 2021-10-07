Врио главы Владимирской области Авдеев намерен участвовать в выборах от "Единой России"

ВЛАДИМИР, 7 октября. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев планирует участвовать в выборах главы региона в 2022 году как выдвиженец от партии "Единая Россия". Об этом он сообщил ТАСС в четверг.

"Я буду выдвигаться от "Единой России". Если люди не скажут, что нам такой руководитель не нужен, значит какая-то система доверия создана. Если я буду просто, прошу прощения, бестолковым человеком, который не держит обещания, не умеет разговаривать, тогда, наверное, справедливо откажут", - сказал он.