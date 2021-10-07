Лавров и главы МИД африканской "тройки" скоро обсудят дату и место саммита Россия - Африка

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Главы МИД России и "тройки" стран Африканского союза в ближайшее время обсудят дату и место проведения второго саммита Россия - Африка, намеченного на 2022 год. Об этом сообщил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Руанды Венсаном Бирутой.

"Что касается конкретной даты и места созыва второго саммита Россия - Африка, эти вопросы сейчас обсуждаются. В ближайшее время состоится контакт на уровне министров иностранных дел России и "тройки" Африканского союза, этот вопрос займет там одно из важных мест", - сказал он.

Первый саммит Россия - Африка прошел в Сочи 23-24 октября 2019 года под сопредседательством президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси. В нем приняли участие представители всех 54 стран континента, 43 из них были представлены на высшем уровне. Второй саммит, намеченный на 2022 год, должна принять африканская сторона.

"Тройка" Афросоюза - это страны-председатели в предыдущем, нынешнем и будущем годах. На данный момент это Египет, ЮАР и Демократическая Республика Конго.