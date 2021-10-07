Зюганов на встрече с Путиным попросил вынести на Госсовет демографические проблемы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что на встрече в среду с президентом РФ Владимиром Путиным попросил его рассмотреть на заседании Госсовета демографические проблемы.

"Вчера подробно, в течение часа мы обсуждали наши предложения с президентом страны. <...> Страна продолжает вымирать ударными темпами, мы за прошедшие два года потеряли миллион своих соотечественников, а с 1991 года только русские потеряли 20 млн, русские области вымирают в два-три раза быстрее остальных. Поэтому я вчера настаивал на том, чтобы на Госсовете уже в этом году был рассмотрен этот вопрос, даны все необходимые поручения", - сказал Зюганов журналистам в четверг.

По мнению политика, "чтобы остановить это явление, надо принимать качественно иной бюджет, в котором будут огромные средства на поддержку тех, кому сегодня очень тяжело".

Зюганов также пообещал, что фракция КПРФ в первые два месяца работы новой Госдумы внесет свои программные законопроекты: о прожиточном минимуме свыше 25 тыс. рублей, о регулировании цен на товары первой необходимости, законопроект "Образование для всех", о национализации минерально-сырьевой базы, о прогрессивной шкале налогообложения, о распределении доходов от нефтегазовой промышленности, о поддержке детей войны и другие.

Президент РФ Владимир Путин пообщался в среду в продолжение серии отдельных встреч с главами фракций Госдумы VIII созыва с руководителем фракции КПРФ Геннадием Зюгановым.