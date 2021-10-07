Два новых комитета сформировали в Мурманской областной думе седьмого созыва

МУРМАНСК, 7 октября. /ТАСС/. Комитеты по вопросам здравоохранения, а также образования и науки сформировали в Мурманской областной думе. Они начнут работу в новом созыве регионального парламента, передает корреспондент ТАСС из зала заседаний.

Ранее вопросы здравоохранения рассматривалась в одном комитете вместе с социальной политикой, а образование и наука - в комитете с культурой, делами семьи, молодежи и спортом. Из этих двух комитетов депутаты в новом созыве сформировали четыре комитета, разделив их повестку. Так, появился новый комитет, отдельно рассматривающий тему здравоохранения, который возглавила Лена Лукичева (экс-главный санитарный врач Заполярья, ЕР), а также комитет по образованию и науке, руководителем которого стал Алексей Гиляров (экс-глава города Апатиты, ЕР). Дела семьи депутаты передали в ведение Станислава Гонтаря (ЛДПР), который возглавил обновленный комитет по социальной политике и делам семьи.

Проект новых комитетов внесла в повестку заседания фракция "Единая Россия". За новую структуру проголосовали все присутствующие депутаты. Таким образом, вместо девяти комитетов в прошлом созыве Мурманской областной думы, в новом их стало одиннадцать.

Ранее депутаты седьмого созыва Мурманской областной думы переизбрали спикером парламента Сергея Дубового. Первым заместителем председателя вновь стал Владимир Мищенко ("Единая Россия"), а заместителями - Геннадий Степахно (КПРФ) и Евгений Никора ("Единая Россия"). Сенатором Совета Федерации от Мурманской областной думы парламентарии выбрали экс-замглавы совета депутатов Североморска Татьяну Сахарову.

В новом созыве Мурманской областной думы зарегистрированы пять фракций. "Единая Россия", руководитель Ирина Просоленко, КПРФ с главой Артуром Поповым, "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" - глава фракции Александр Макаревич, ЛДПР - руководитель Станислав Гонтарь и впервые прошедшая в региональный парламент Партия пенсионеров во главе с Андреем Ивановым.