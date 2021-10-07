КПРФ предложит кандидатуру Дмитрия Новикова на пост спикера Госдумы

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. КПРФ предложит своего кандидата на пост председателя Госдумы восьмого созыва, это зампред ЦК партии, депутат Дмитрий Новиков. Об этом сообщил ТАСС в четверг избранный депутат Госдумы, секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов.

"На заседании фракции принято решение рекомендовать Новикова Дмитрия Георгиевича на пост спикера Государственной думы", - сказал он.

В октябре 2016 года КПРФ также предлагала Новикова в спикеры Госдумы седьмого созыва.

Как сообщили ранее в КПРФ, фракция не поддержит выдвинутую "Единой Россией" кандидатуру Вячеслава Володина, который возглавлял палату на протяжении пяти лет предыдущего созыва. 25 сентября на встрече с лидерами партий, прошедших по итогам выборов в новый думский созыв, президент РФ Владимир Путин поддержал кандидатуру Володина на пост спикера Госдумы.