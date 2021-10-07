Умершего от последствий COVID-19 сенатора от Адыгеи Олега Селезнева похоронят на Кубани

МАЙКОП, 7 октября. /ТАСС/. Прощание с сенатором от Адыгеи Олегом Селезневым, умершим от последствий COVID-19, состоится в пятницу в Краснодаре, сообщили ТАСС в пресс-службе главы республики в четверг.

"Завтра в 12:00 мск в Краснодаре прощание с сенатором", - сказали в пресс-службе.

Селезнева похоронят в Краснодарском крае, уточнил ТАСС помощник сенатора Ислам Пшипий.

Ранее сообщалось, что сенатор от Адыгеи стал первым членом Совета Федерации, основной причиной смерти которого стал именно новый коронавирус. Ему было 62 года. Селезнев входил в комитет Совета Федерации по международным делам. Полномочия сенатора истекали в сентябре 2022 года. До работы сенатором занимал должность начальника управления ФСБ по Адыгее.

Как написал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава региона Мурат Кумпилов, Селезнев пользовался большим уважением среди коллег и жителей Адыгеи. "Представляя интересы республики в Совете Федерации, Олег Викторович многое сделал для реализации значимых для Адыгеи проектов", - отметил он.