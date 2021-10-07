Захарова: Москва призывает Лондон не провоцировать гонку кибервооружений

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Россия предостерегает Великобританию от развязывания гонки кибервооружений. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в четверг на брифинге, комментируя заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Лондон будет осуществлять кибератаки против враждебных государств, которые попытаются нанести ущерб Соединенному Королевству, в том числе на Россию.

"Мы призываем наших оппонентов не заигрываться и не провоцировать гонку теперь уже кибервооружений", - сказала она.

"На протяжении многих лет под предлогом противодействия угрозам, которые якобы исходят с территории нашей страны - не только России, но ее упоминают, наверное, чаще других - в общественное сознание стран - членов НАТО внедряется мысль о необходимости наращивания наступательных вооружений в информационном и киберпространстве", - указала дипломат.

Захарова подчеркнула, что РФ последовательно выступает за отказ от милитаризации информационного пространства и стоит на позиции использования информационно-коммуникационных технологий исключительно в мирных целях. "Это наш приоритет. Неоднократно предлагали и, в частности, британским партнерам провести двусторонние экспертные консультации. Однако Лондон предпочитает конструктивным профильным контактам подобные враждебные, агрессивные и просто неуравновешенные заявления и бездоказательный выпад в адрес России", - добавила она.

Вместо агрессивной риторики Москва предлагает сотрудничать по всему спектру вопросов обеспечения международной информационной безопасности, заключила дипломат.