Депутаты Приморья переизбрали на должность председателя Заксобрания Александра Ролика

ВЛАДИВОСТОК, 8 октября. /ТАСС/. Депутаты в Приморье 8 октября на первом заседании Законодательного собрания края седьмого созыва переизбрали председателем краевого парламента Александра Ролика.

"Ролик Александр Иванович избран председателем Законодательного собрания Приморского края", - сообщила председатель счетной комиссии, депутат Татьяна Косьяненко. На заседании присутствовали 40 депутатов. Для тайного голосования партия "Единая Россия" предложила кандидатуру Александра Ролика, КПРФ - Владимира Беспалова. За Ролика проголосовали 26 депутатов, за Беспалова - 14.

Ролик поблагодарил депутатов за оказанное доверие и заверил, что сделает все, чтобы его оправдать. "Свои усилия сосредоточу на решении следующих задач: во-первых, на организации и координации совместной работы с губернатором и правительством Приморского края, региональными и федеральными органами исполнительной власти, а также с прокуратурой и институтами гражданского общества, направленной на повышение благосостояния и качества жизни жителей Приморского края, его дальнейшее динамичное социально-экономическое развитие. <...> Во-вторых, считаю важным продолжить в интересах жителей Приморского края совместную работу с органами местного самоуправления, законодательными органами Дальневосточного федерального округа, <...> а также с Государственной думой, Советом Федерации", - сказал Ролик, выступая на заседании Заксобрания.

Александр Ролик родился 28 апреля 1956 года в Ростове-на-Дону, в 1978 году с отличием окончил юридический факультет Дальневосточного государственного университета, в 1991 году - Дальневосточный социально-политический институт. Кандидат юридических наук. С 2010 по 2012 годы был начальником Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Приморскому краю, с 2012 по 2016 годы - вице-губернатором Приморского края.

18 сентября 2016 года Ролик был избран депутатом Законодательного собрания Приморского края шестого созыва от Приморского регионального отделения политической партии "Единая Россия". 5 октября 2016 года избран председателем Заксобрания Приморского края шестого созыва.