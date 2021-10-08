Глава Ленинского округа Подмосковья Абаренов покинул пост по собственному желанию

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Дмитрий Абаренов покинул пост главы городского округа Ленинский Московской области по собственному желанию. Временно исполнять обязанности главы будет первый замглавы администрации округа Алексей Спасский, сообщила в пятницу пресс-служба главного управления территориальной политики региона.

"8 октября 2021 года глава Ленинского городского округа Московской области Д. А. Абаренов сложил полномочия по собственному желанию. Согласно уставу Ленинского городского округа Московской области временное исполнение полномочий главы возложено на первого заместителя главы администрации Ленинского городского округа Московской области Спасского А. П.", - говорится в сообщении.

Накануне Алексей Спасский покинул пост главы Красногорска.

Кроме того, по данным управления, 7 октября по собственному желанию сложил полномочия глава Егорьевска Александр Гречищев. Исполнять обязанности главы временно будет замглавы администрации округа Дмитрий Викулов.