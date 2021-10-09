Экс-премьер Франции объявил о создании собственной политической партии

ПАРИЖ, 9 октября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о создании собственной политической партии "Горизонты". Об этом политик, занимающий в настоящий момент должность мэра Гавра, сообщил в субботу в ходе презентации программы партии, которая состоялась в департаменте Приморская Сена.

"Партия называется "Горизонты", поскольку вместе нам необходимо посмотреть вперед и создать долгосрочную стратегию, которая будет включать демократическую борьбу за наши принципы", - заявил 50-летний политик, обращаясь к своим сторонникам. Такая стратегия развития страны, по мнению Филиппа, должна быть сформирована на период до 2050 года.

В ходе выступления, которое транслировалось в Facebook, Филипп подтвердил намерение поддержать действующего президента страны Эмманюэля Макрона в случае его участия в президентской гонке в 2022 году. "Наша линия также состоит в том, чтобы поддержать действующего президента", - сказал политик. При этом официально Макрон пока не объявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах, которые должны пройти во Франции 10 и 24 апреля 2022 года.

Филипп возглавлял французское правительство с 2017 по 2020 год. Согласно опросам общественного мнения, французы положительно оценивают его личные усилия в период его работы во главе кабинета министров. По сведениям источников в Елисейском дворце, после того, как летом 2020 года Филипп ушел в отставку, Макрон дал ему поручение заняться формированием нового политического большинства в преддверии президентских выборов. Правящая партия "Республика на марше" лишилась абсолютного большинства в парламенте после выхода из ее фракции группы депутатов, не согласных с политикой администрации.

Уроженец нормандского Руана, выросший в учительской семье, Филипп получил дипломы в Институте политических наук и в Национальной школе администрации (ENA). По завершении учебы он стажировался в ООН в Нью-Йорке, а затем служил во французском Госсовете (высший административный суд). В октябре 2010 года на выборах в Гавре был избран на пост мэра, а позднее получил также мандат депутата Национального собрания (нижней палаты парламента) от правоцентристской партии "Республиканцы". Во время президентских выборов 2017 года Филипп входил на начальном этапе кампании в предвыборную команду кандидата "Республиканцев", бывшего премьер-министра Франсуа Фийона.