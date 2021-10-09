В Коломне сменился временно исполняющий полномочия главы городского округа

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы городского округа Коломна в Подмосковье назначен Александр Гречищев. До сегодняшнего дня он занимал пост заместителя главы администрации Коломны, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе главного управления территориальной политики Московской области.

8 октября врио главы Коломны Людмила Мордовская сложила полномочия по собственному желанию.

"Советом депутатов городского округа Коломна Московской области принято решение о возложении временного исполнения полномочий главы на заместителя главы администрации городского округа Коломна Московской области Гречищева А. В.", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Гречищев сложил с себя полномочия главы городского округа Егорьевск по собственному желанию.