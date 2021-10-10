В Таллине откроется 31 участок для досрочного голосования на местных выборах

ТАЛЛИН, 10 октября. /ТАСС/. Жители Таллина на выборах в местные самоуправления 17 октября смогут проголосовать досрочно на 31 избирательном участке. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Таллинской городской канцелярии. Участки для досрочного голосования откроются в понедельник, 11 октября.

"Мы приложили усилия, чтобы, несмотря на эпидемиологическую ситуацию, каждый получил возможность безопасно отдать свой голос, - сказал председатель Таллинской избирательной комиссии Прийт Лелло агентству BNS. - По сравнению с прошлыми выборами, [в этом году] в период предварительного голосования будет открыто в три раза больше избирательных участков, что позволит обеспечить рассредоточение людей. Все работающие на избирательных участках люди будут использовать средства индивидуальной защиты, и мы ждем того же от избирателей. На избирательных участках не будут проверять, вакцинирован ли человек, однако мы просим носить маску. При необходимости маска будет выдана на месте".

Он добавил, что участки для досрочного голосования будут открыты с 11 октября по 14 октября. Проголосовать жители столицы смогут на любом избирательном участке вне зависимости от места жительства.

"Каждый сможет выбрать удобный для себя способ голосования: на парковках крупнейших торговых центров и Центрального рынка будет возможность проголосовать на свежем воздухе, - сказал Лелло. - Открытые в торговых центрах избирательные участки позволят обеспечить рассредоточение людей. Заболевшие COVID-19 или находящиеся в карантине горожане смогут заказать в районной управе урну для голосования на дом в [следующие] пятницу, субботу или воскресенье".

Как указано в сообщении, с 09:00 11 октября до 20:00 16 октября проголосовать также можно будет электронно.

В Эстонии 17 октября пройдут муниципальные выборы. Голосовать на них могут не только граждане Эстонии и стран Евросоюза, но и лица без гражданства, а также граждане не входящих в ЕС стран, у которых есть долговременный вид на жительство в Эстонии. В выборах принимают участие 136 избирательных союзов и восемь партий. В общей сложности на выборах баллотируются 10 029 кандидатов.