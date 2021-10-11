Зампред правительства Забайкалья Алексей Казаков подал в отставку

ТАСС, 11 октября. Заместитель председателя правительства Забайкалья, руководитель администрации губернатора региона Алексей Казаков в понедельник подал в отставку по собственному желанию, сообщила пресс-служба правительства региона.

"Написал заявление на увольнение по собственному желанию с 11 октября. Благодарен своим коллегам за совместную работу и поддержку. Слова признательности депутатскому корпусу, особенно главам районов, городских и муниципальных округов. Проекты "Народного бюджета", народной программы "Мы вместе" не только помогли решить сотни проблем практически во всех городах и поселках Забайкалья, но и доказали, что власть слышит людей и работает на их благо", - приводит пресс-служба слова Казакова.

Казаков с марта 2019 года работал в статусе первого заместителя руководителя администрации губернатора Забайкалья, с мая 2020 года он занимал должность зампреда правительства региона и руководителя администрации губернатора края.

Как сообщили в правительстве, обязанности руководителя администрации губернатора Забайкальского края будет исполнять Александр Якимов (до назначения и. о. - первый замруководителя администрации губернатора). При этом в пресс-службе не уточнили, кто будет и. о. зампреда правительства региона.