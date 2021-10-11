Экс-главу комитета по промышленности города предложили на пост вице-губернатора Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 октября. /ТАСС/. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов предложил на пост вице-губернатора Максима Мейксина, который в течение шести лет возглавлял комитет по промышленной политике и инновациям Санкт Петербурга, а с 2019 года стал главой администрации Центрального района. Как сообщила в понедельник пресс-служба городской администрации, его кандидатура внесена на рассмотрение Заксобрания города.

"Губернатор Александр Беглов направил в Законодательное собрание представление на согласование Максима Мейксина на должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, отвечающего за решение вопросов внутренней политики", - говорится в сообщении.

Как сообщили журналистам в пресс-службе петербургского Заксобрания, городской парламент рассмотрит кандидатуру Мейксина на должность вице-губернатора на заседании 13 октября.

Два поста вице-губернаторов Петербурга освободились в сентябре после того, как Александр Бельский и Николай Бондаренко были избраны в Законодательное собрание. Бельский стал спикером Заксобрания Петербурга седьмого созыва.