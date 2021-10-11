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Игорь Трифонов будет временно исполнять обязанности главы Королева

Александр Ходырев, который был главой Королева с 2014 года, продолжит работу в качестве руководителя Совета депутатов муниципалитета

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Временно исполняющим обязанности главы городского округа Королев назначен Игорь Трифонов, ранее он занимал должность первого заместителя главы администрации округа. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов губернатор региона Андрей Воробьев.

"Городской округ Королев возглавит Трифонов Игорь Владимирович. С 2014 года он работает в муниципалитете на должности заместителя", - сказал губернатор.

Воробьев отметил, что Александр Ходырев, который был главой Королева с 2014 года, продолжит работу в качестве руководителя Совета депутатов муниципалитета.

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