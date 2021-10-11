Путин встретится с Мироновым и проведет международный разговор по телефону

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 11 октября встретится с лидером думской фракции "Справедливая Россия" Сергеем Мироновым и проведет международный телефонный разговор. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня мы ожидаем, что президент в течение дня, уже во второй половине дня, продолжит отдельные встречи с руководителями парламентских фракций. Сегодня ожидаем беседу с Мироновым. Когда она состоится, мы традиционно сообщим", - сказал Песков.

Представитель Кремля также сообщил, что "на вечер у президента запланирован международный телефонный разговор". "Думаю, что после 19-20 часов вечера мы дадим подробное сообщение", - добавил он.

Песков напомнил, что президент в понедельник проведет совещание о научно-техническом обеспечении развития агропромышленного комплекса. Он добавил, что на совещании со вступительным словом выступит сам глава государства.

О результатах реализации Федеральной программы развития сельского хозяйства до 2025 года расскажет вице-премьер Виктория Абрамченко, о перспективных направлениях реализации программы расскажут глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев и глава Минпромторга Денис Мантуров. О развитии селекционной семеноводческой и племенной деятельности расскажет министр высшего образования и науки Валерий Фальков. "Состоится также обмен мнениями", - резюмировал Песков.