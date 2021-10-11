Алексея Нечаева избрали главой фракции "Новые люди" в Госдуме

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Лидер партии "Новые люди" Алексей Нечаев избран председателем фракции в Госдуме восьмого созыва, его заместителями стали глава исполнительного комитета партии Владислав Даванков и бывший мэр Якутска Сардана Авксентьева. Такое решение было принято на заседании фракции "Новые люди" в понедельник.

"Сегодня мы сформировали пятую фракцию в Государственной думе. <...> Приняли кадровые решения, меня избрали главой фракции, Владислава Даванкова и Сардану Авксентьеву избрали заместителями председателя [фракции]", - сообщил журналистам Нечаев после заседания.

Кроме того, "Новые люди" выдвинули Владислава Даванкова на пост-вице спикера Госдумы восьмого созыва

"Владислава [Даванкова] выдвинули на позицию заместителя председателя Госдумы", - сообщил Нечаев.