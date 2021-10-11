Экс-замминистра транспорта РФ Николая Асаула назначили гендиректором Мосгортранса

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Экс-заместитель министра транспорта Российской Федерации и бывший торговый представитель РФ в Республике Беларусь Николай Асаул сменил на посту гендиректора ГУП "Мосгортранс" Леонида Антонова. Об этом сообщается в распоряжениях правительства Москвы, опубликованных в понедельник на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Освободить Антонова Леонида Павловича, генерального директора Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" от занимаемой должности по собственной инициативе. <...> Назначить Асаула Николая Анатольевича генеральным директором Государственного унитарного предприятия города Москвы "Мосгортранс" с заключением трудового договора на пять лет", - значится в документах.

Согласно данным из открытых источников, с 2007 по 2010 год Асаул занимал должность председателя Комитета по транспортно-транзитной политике правительства Санкт-Петербурга, в 2010-2018 годах был замминистра транспорта Российской Федерации. С сентября 2018 по апрель 2019 года Асаул занимал должность торгового представителя РФ в Республике Беларусь.