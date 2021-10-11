Вице-спикером Госдумы от ЛДПР станет Борис Чернышов

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Избранный депутат Госдумы от ЛДПР, бывший замруководителя Рособрнадзора Борис Чернышов будет выдвинут на пост вице-спикера нижней палаты от фракции либерал-демократов. Об этом говорится в проекте постановления Думы, опубликованном по итогам заседания временной депутатской рабочей группы по подготовке первого заседания Госдумы восьмого созыва.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с партиями, прошедшими в нижнюю палату парламента, заявил, что на пост вице-спикера фракция выдвинет Бориса Пайкина. В седьмом созыве Думы Пайкин занимал пост председателя комитета по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. На выборах в Госдуму восьмого созыва он возглавлял московскую региональную группу №42, однако избраться в Госдуму не смог, ему был отдан мандат избранного депутата Кирилла Правдина.

Как сообщалось ранее, на посты первых вице-спикеров будут предложены Александр Жуков ("Единая Россия") и Иван Мельников (фракция КПРФ). Вице-спикерами также предлагается избрать единороссов Алексея Гордеева, Шолбана Кара-оола, Анну Кузнецову, Сергея Неверова, Петра Толстого и Ирину Яровую. От "Справедливой России - За правду" будет выдвинут Александр Бабаков, а от "Новых людей" - Владислав Даванков.

Первое пленарное заседание Госдумы восьмого созыва пройдет во вторник, 12 октября.