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МИД РФ прокомментировал победу российских компаний на конкурсе инноваций G20

В дипведомстве назвали победу стартапов Ntechlab и Biomicrogels Group доказательством успеха России в научной сфере

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Победа российских стартапов Ntechlab и Biomicrogels Group на конкурсе инноваций Группы двадцати является доказательством успеха РФ в научной сфере. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

"Результаты конкурса являются свидетельством ощутимых успехов нашей страны на пути научно-технологического прогресса, планомерной диверсификации отечественной экономики, повышения добавленной стоимости в экспортно-ориентированных производственных областях, - говорится в сообщении. - Тем самым создаются весомые заделы для наращивания вклада национального бизнеса в укрепление потенциала мировой экономики и расширение возможностей в глобальных цепочках поставок".

Как указали в дипведомстве, российские компании признаны лучшими в номинациях "искусственный интеллект" и "чистые технологии" по итогам конкурсного отбора в рамках запущенной в текущем году Лиги инноваций Группы двадцати. "Проекты отечественного бизнеса войдут в "белую книгу" 10 передовых технологических решений в странах "двадцатки" в 2021 году наряду с достижениями из Великобритании, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Нидерландов и Франции", - добавили в министерстве.

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